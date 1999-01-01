نتنياهو يتعهد خلال "خطاب النصر" بفرض السيادة على الأغوار والضفة

القدس المحتلة / سما /

تعهد بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، فجر اليوم الثلاثاء، بتطبيق السيادة على مناطق الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال إلقاءه ما وصف بـ "خطاب النصر" أمام أنصار حزب الليكود بعد أن أظهرت نتائج العينات الأولية إظهاره تقدمًا كبيرًا على منافسيه الآخرين، وتحقيق معسكر اليمين أصوات أعلى تمكنه من تشكيل حكومة.

وجدد نتنياهو تأكيده إنه سيعمل على مواصلة فتح علاقات مع دول عربية وإسلامية مهمة بالمنطقة. مشيدًا بالعلاقات التي نجح في الوصول إليها خلال السنوات الأخيرة. كما نقلت عنه قناة 12 العبرية.

وأكد على أنه سيعمل على توقيع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية، وسيواصل خطواته للقضاء على أي تهديد إيراني.

واعتبر ما تحقق في الانتخابات بأنه "نصر فاق التوقعات" مشيرًا إلى أنه لا يقل حلاوةً عن انتصار عام 1996.

وبين أنه سيعمل على تشكيل حكومة قوية وأنه سيكون رئيسًا للوزراء لكل الإسرائيليين وليس اليهود فقط.