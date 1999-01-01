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ردود فعل إسرائيلية على تقدم "الليكود" بانتخابات الكنيست: نتنياهو يحتقل وغانتس يعلق!

الإثنين 02 مارس 2020 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردود فعل إسرائيلية على تقدم "الليكود" بانتخابات الكنيست: نتنياهو يحتقل وغانتس يعلق!


القدس المحتلة / سما /

 توالت ردود الأفعال الإسرائيلية بعد إعلان نتائج العينات الأولى من فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، ورغم ان النتائج الرسمية لم تعلن بعد الا أن  حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو أصدر ، مساء يوم الإثنين، بيانا عقب الإعلان عن نتائج الاستطلاعات التلفزيونية لنتائج انتخابات ” الكنيست ” الـ23 في إسرائيل.

وقال حزب “الليكود” في بيانه إن “رئيس الحكومة، نتنياهو، تحدث مع جميع قادة أحزاب المعسكر القومي هذا المساء واتفقوا على تشكيل حكومة قومية قوية لإسرائيل في أقرب وقت ممكن”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو يظهر بنيامين نتنياهو وعدد من قادة وأنصار حزب “الليكود” الذي يترأسه، عقب إعلان وسائل الإعلام نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23. 

في المقابل، دعا قادة حزب “أزرق أبيض” إلى انتظار النتائج النهائية، رغم أن نتائج جميع الاستطلاعات أظهرت تراجع كتلة الحزب لصالح الليكود، ما يعني تقلص فرص غانس بالحصول على التفويض لتشكيل الحكومة، واستحالة نجاحه بتشكيلها.

وأكد كبير مستشاري غانس، عضو الكنيست رونين تسور، أنه “لا شك أن نتائج استطلاع العينات الانتخابية تمثل فوزًا واضحًا لبنيامين نتنياهو”، فيما شدد عضو الكنيست حيلي طروبر على أنه “نحن لا نخشى من حدوث انشقاقات لصالح نتنياهو في صفوف معسكرنا”. 

وأعلن وزير الجيش  الإسرائيلي ورئيس قائمة “إلى اليمين”، نفتالي بينت، فوز معسكر اليمين، فيما شدد على أن أحزاب الصهيونية الدينية التي تنضوي في قائمته، ستعمل على “نجاح سياسات اليمين”

كما عقب يسرائيل كاتس وزير الخارحية الاسرائيلي: ما جرى الليلة انتصار ضخم لليكود.

بينما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا " افيغدور ليبرمان:" لن يكون هناك خيار سوى انتظار النتائج الحقيقية - ثم القيام بتقييم الحالة،ولن يحصل أي تغيير على مبادئنا التي انطلقنا عليها قبل الانتخابات".

في حين قال الناطق باسم حزب إسرائيل بيتنا: "سنسعى لتشكيل حكومة ليبرالية وطنية".

وقال أيمن عودة  رئيس القائمة "المشتركة": "حققنا أعظم إنجاز  في نتائج الانتخابات منذ تأسيس الكنيست".

وعقب رئيس الكنيست إدلشتاين قائلا: نصر كبير لليكود ولنتنياهو، وسنشكل حكومة قوية وجيدة

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