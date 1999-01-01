(BDS): حثثنا بلدية رام الله على عضوية "آرلم" لطرد بلدية "موديعين"

رام الله / سما /

قالت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، اليوم الإثنين، "إنه في ضوء النقاش الدائر حول عضوية بلدية رام الله في الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية (آرلم)، ورئاستها الحالية لهذا المحفل، ووجود ممثل فيه عن بلدية (موديعين) الاستيطانية، تُشير اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة إلى أنّه وبناءً على مراسلات سابقة وردتنا من البلدية، حثّت اللجنة الوطنية البلدية على الاستمرار في العمل المباشر والحثيث على تحشيد الدعم لطرد بلدية (موديعين) من هذا المحفل الدولي ضمن جدول زمني محدّد، بالذات كون (موديعين) تسيطر على أراض محتلة عام 1967، ما يسهل عزلها".

وتأتي تصريحات اللجنة الوطنية للمقاطعة، بعدما أثارت استقالة خمسةٌ من أعضاء بلدية مدينة رام الله السبت الماضي، احتجاجاً على ترؤس رئيس بلدية رام الله شبكة "آرلم" العالمية، عقب انتخابه بالإجماع رئيساً للشبكة التي تضم في عضويتها كذلك بلدية مستوطنة "موديعين".

وشددت اللجنة في بيانٍ لها على أنه "لا يمكن القبول بتعامل أي إطار متوسطي أو أوروبي أو عالمي مع المستعمرات الإسرائيلية وكأنها طبيعية، فجميع المستعمرات الإسرائيلية مقامة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة وتشكل جريمة حرب، حسب القانون الدولي".

ودعت اللجنة الوطنية كلاً من بلديتي رام الله وبيت ساحور الفلسطينيتين للانسحاب من اتحاد البلديات المذكور إذا باءت محاولة طرد "موديعين" منه بالفشل، على أن يتم إقناع عدد أكبر من البلديات العربية والصديقة للانسحاب لإعلاء شأن القانون الدولي ورفض مشاركة أي مستعمرة في المحفل.

وأكدت اللجنة أنّ "المشاركة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي تشارك فيها دولة الاحتلال أو من يمثلها لا تعتبر بحد ذاتها تطبيعاً، بشرط عدم التعامل والتشارك والجمع بين العرب/الفلسطينيين والإسرائيليين بشكلٍ مباشر أو بشكل يوحي بالتعايش رغم نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد، فانسحابنا من هذه المحافل الدولية يعدّ بمثابة هدية مجانية لإسرائيل، تكرس عزلتنا، لا عزلتها، على العكس من ذلك، تدعو حركة المقاطعة (BDS) العرب، بمن فيهم الفلسطينيون، وحلفاءنا الدوليين على العمل من داخل هذه المحافل الدولية لعزل وطرد دولة الاحتلال والأبارتهايد ومن يمثلها".

وقالت اللجنة: "في هذه المرحلة الحرجة بالذات، مرحلة المشروع الإسرائيلي-الأمريكي لتصفية قضية شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني، يجب التكاتف للإصرار على حقوقنا التاريخية في وطننا ورفض كل تهاون في المحافل الدولية مع إسرائيل وجرائمها، كما هزم شعبنا جميع مؤامرات التصفية السابقة، نستطيع أن نهزم مشروع ترامب، ولكن هذا يتطلب تكثيف جهود الجميع على كافة المستويات لمناهضة التطبيع، بالذات الرسمي والاقتصادي، وتحشيد الدعم لمقاطعة إسرائيل والشركات والمؤسسات المتواطئة في جرائمها بحق شعبنا".