اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست: فاز الاستيطان والضم والابرثايد

رام الله / سما /

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على فوز بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست الإسرائيلية وفق النتائج الأولية.



وقال عريقات، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "لقد فاز الاستيطان والضم والابرثايد، نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لاسرائيل التقدم والازدهار، فاختار أن يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وبذلك يفرض ان تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف، الخطوة القادمة الضم، الجانب الخاطئ للتاريخ.

لقد فاز الاستيطان والضم والابرثايد . نتنياهو قرر ان استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لاسرائيل التقدم والازدهار ، فاختار ان يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وبذلك يفرض ان تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف . الخطوة القادمة الضم . الجانب الخاطئ للتاريخ. https://t.co/hXw7xMuyDT — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) March 2, 2020

وبحسب النتائج الاولية لانتخابات الكنيست، فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وذلك وفقا لاستطلاعات رأي بعد ادلاء الناخبين باصواتهم .

وأعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست، والبدء بعملية فرز الأصوات، فيما أظهرت نتائج أولية تقدم بنيامين نتنياهو، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبينت استطلاعات الرأي الأولية حصول اليمين الاسرائيلي على 60 مقعدا واليسار على 54 مقعدا فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدا.



