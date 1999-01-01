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في تسجيل صوتي.. شركة الاتصالات توقف بعض خدماتها في قطاع غزة بعد سرقة مستودعها

الإثنين 02 مارس 2020 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
في تسجيل صوتي.. شركة الاتصالات توقف بعض خدماتها في قطاع غزة بعد سرقة مستودعها


سما / وكالات/

رصد المواطنون في غزة تسجيلا لرسالة صوتية تتبع لشركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل)، بعد قطع بعض الخدمات عن المواطنين بذريعة سرقة معدات وكوابل من مستودع الشركة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتقول الرسالة المسجلة:" نعتذر عن تقديم بعض الخدمات للمشتركين نتيجة تعرض مستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة لعملية سطو وسرقة لكوابل نحاسبة وكوابل ضوئيةوالخزائن والمقاسم الطرفيةوغيريها من المعدات المستخدن".

وتضيف الرسالة المسجلة: وعليه فانه يؤسفنا اعلامكم اننا مجبورون على وقف الخدمات وتركيب خطوط جديدة، أو اصلاح الخطوط المعطلة نتيجة لهذه السرقة".

ويشار أن شركة الاتصالات الفلسطينية قامت بتعطيل خدمة اانترنت على عشرات الالاف من المواطنين لمدة تزيد عن 15 ساعة بحجة خلل فني لم يستطع الطاقم الفني التابع للشركة اصلاحه.

والثلاثاء 4 فبراير الماضي، نشرت شركة الاتصالات الفلسطينية، بيانًا حول حادث تعرض مستودعها للسطو والسرقة،قالت فيه، أن عملية السطو أسفرت عن سرقة محتويات تقدر بنحو 15مليون شيقل، الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من المستفيدين في غزة. 

وأوضحت الشركة في بيانها، أن عملية السرقة طالت جميع الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية، وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في محافظات قطاع غزة، في الوقت الذي لا تسمح فيه قوات الاحتلال بإدخال معدات جديدة ما سيؤدي إلى تفاقم  المشكلة.

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