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نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14

الإثنين 02 مارس 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14


القدس المحتلة / سما /

فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بحسب استطلاعات رأي بعد ادلاء الناخبين باصواتهم .

وأعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست، والبدء بعملية فرز الأصوات، فيما أظهرت نتائج أولية تقدم بنيامين نتنياهو، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وبينت استطلاعات الرأي الأولية حصول اليمين الاسرائيلي على 60 مقعدا واليسار على 54 مقعدا فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدا.

وأكد رئيس القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، في وقت سابق، أن "الفلسطينيين سينتصرون على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقال عودة، إن وجود "القائمة المشتركة"، ليس لإنجاح غانتس، ولكن من إحدى مهامها إسقاط نتنياهو، وأنه بحصول القائمة على 16 مقعدا "سيسقط نتنياهو تلقائيا".

وتمكنت القائمة المشتركة المكونة من أطر وأحزاب مختلفة من طوائف وشخصيات مختلفة من الحصول على 13 مقعدا في الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

وهذه عينات بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية: 

الليكود 36 

"كاحول لافان" 33 

القائمة المشتركة  14

شاس 9 
يهدوت هتوراة 8 

العمل - غيشير - ميرتس 6 

"يسرائيل بيتينو"6 

"إلى اليمين" 7 

"عوتسما يهوديت" 0

يتبع -   

#نتنياهو #غانتس #اليمين #اليسار

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