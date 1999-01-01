اعتصام لنقابة الأطباء غداً والمباشرة بخطوات احتجاجية

رام الله / سما /

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، تنظيم اعتصام أمام مقر النقابة في البيرة، يوم غد الثلاثاء، للمطالبة بحقوقهم، معلنةً عدداً من الخطوات الاحتجاجية.

وأكدت النقابة، في بيان لها تحت عنوان "بيان الكرامة والعزة"، بعد اجتماع مجلسها، اليوم، ضرورة توجه أعضائها في القطاع الخاص والحكومي والأهلي غداً الساعة العاشرة صباحًا، مرتدين مريولهم الأبيض، وحاملين شهاداتهم الجامعية لحماية كرامة الطبيب وصونها.

وشددت النقابة على أن "الأطباء متجذرون على هذه الأرض منذ الأزل، لم ولن يُقصروا في أداء واجبهم في جميع مراحل تاريخ شعبنا ونضاله لنيل حقوقه العادلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودعت النقابة إلى أن يكون العمل في القطاع الصحي العام والخاص والأهلي على النحو التالي:

* المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية: يتوجه المناوبون فقط لأماكن العمل.

* الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس: عدم التوجه إلى أماكن العمل، مع التوجه إلى مقر النقابة في رام الله للمشاركة في الاعتصام.

*إغلاق العيادات الخاصة غدًا حتى الثالثة عصرًا مع التوجه إلى مقر النقابة.

واستثنت النقابة من إجراءاتها الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم والأورام والكلى ودائرة التحويلات والطب الوقائي والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، "حيث يبقى جميع الأطباء في حالة استعداد دائم، وعلى مدار الساعة للتعامل مع المشتبه بإصابتهم بالفيروس".

ودعا مجلس النقابة في البيان إلى "اجتماع هيئة عامة في العشرين من الشهر الجاري لأخذ قرارات حاسمة ومصيرية تخص العمل الطبي في فلسطين، وكرامة الأطباء".





