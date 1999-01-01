" كورونا" ينتشر في ثلاث دول عربية جديدة وارتفاع الوفيات حول العالم لـ3048 شخصاً

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اعلن في كل من السعودية والأردن وتونس، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد – كوفيد19"، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس حول العالم، إلى 3048 شخصا، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بلغ حتى الان 89197 شخصاً، في حين تعافى من الفيروس 45175 شخصاً آخرين في حوالي 63 دولة، وتتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح، وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

السعودية تعلن عن أول إصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفحص عند المنفذ السعودي عن تواجده، وجرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

تونس تعلن عن أول حالة اصابة مؤكدة

كما أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم، تسجيل اول حالة مؤكدة للاصابة بالفيروس بمحافظة قفصة وسط غربي تونس، وھي لتونسي عائد من ايطاليا ويبلغ من العمر 40 عاما. مشيرا الى انھا ثالث حالة يشتبه في اصابتھا بالفيروس لكنھا اول حالة مؤكدة في تونس بعد اجراء الفحوص اللازمة على الحالات الثلاث.

الأردن يعلن تسجيل أول اصابة بالفيروس

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل أول اصابة بالفيروس، لمواطن أردني قدم من ايطاليا قبل أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن المواطن المصاب كان في الحجر الصحي منذ أيام، مشيرة إلى أنه جرى نقله إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة.

لبنان: ثلاث اصابات جديدة

واعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الى 13 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إن الاصابات الثلاث الجديدة ھي "لاشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجرالصحي.

الجزائر: إصابتان جديدتان

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قالت صباح اليوم، إنها اكتشفت حالتي إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما. ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.

الكويت: 10 إصابات جديدة جميعھا قادمة من إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 56 حالة. وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة، الوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف في الوزارة الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي اليوم إن الإصابات العشر المسجلة ھي من الحالات القادمة من إيران.

البحرين: تسجيل حالتين جديدتين ليبلغ العدد الكلي 49 مصابا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم، عن رصد حالتين جديدتين مصابتين بالفيروس لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي ليبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس الكورونا 49 شخصا. وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي وتم اجراء جميع التحاليل اللازمة لهما في القاعة المخصصة في المطار لفحص القادمين من الدول الموبوءة، وتم وضعهما في الحجر الصحي الاحترازي وفق الإجراءات المتبعة لحجر القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما، وبعد ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بالفيروس تم إجراء التحاليل المخبرية لهما التي أكدت إصابتهما بالفيروس حيث تم نقلهما فورا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر.

قطر: ارتفاع عدد المصابين الى 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن اربع إصابات جديدة بالفيروس في قطر ليرتفع عدد الاصابات الى سبع حالات. وقالت الوزارة في بيان إن الحالات الأربع تعود لمواطنين قطريين واثنين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتھما في السفر ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائھم على متن طائرة خاصة من ايران في 27 فبراير الماضي وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولھم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتھا بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن.

سلطنة عمان: شفاء حالتين من اصل 6 اصابات

أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين شفاء حالتين من فيروس كورونا المستجد من ضمن ست حالات إصابة. وقال وزير الصحة العماني احمد السعيدي، إن عدد الحالات في الحجر الصحي حتى اليوم 2367 منھا 49 حالة في الحجر الصحي المؤسسي و2318 حالة في الحجر المنزلي، مؤكدا انه لم يتم تسجيل أي إصابة لعمانيين خارج السلطنة. واضاف ان تطبيق الحجر الصحي مستمر على جميع القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

العراق: تسجيل اصابتين جديدتين ليرتفع الاجمالي إلى 21

اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين تسجيل حالتي اصابة جديدتين بالفيروس لترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للاصابات في العراق الى 21 اصابة، رصدت في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وبابل وجميعھا لمواطنين كانوا في زيارة لايران. وذكرت الوزارة ان المصابين الجديدين كانا في زيارة لايران وتأكدت اصابتھما بالفيروس بعد اجراء فحوصات مختبرية. ومنع العراق مواطنيه من السفر الى تسع دول شھدت اصابات عالية في مقدمتھا ايران والصين وعطّل المدارس والجامعات.

ارتفاع عدد المصابين في دولة الإحتلال الإسرائيلي الى 12

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 شخصًا، وذلك في أعقاب تشخيص إصابتين جديدتين لشخصين عادا من رحلة إلى إيطاليا نهاية شباط/ فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في اسرائيل وصل بذلك إلى 12 حالة، وجميعهم باستثناء حالة واحدة عادوا من الخارج، ولم تنتقل لهم العدوى داخل إسرائيل، ووصفت حالتهم الصحية بأنها "جيدة ومستقرة".

الصين: تسجيل 42 حالة وفاة جديدة و202 إصابة مؤكدة

واعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة و202 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم الصين. ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة خلال الـ24 ساعة الماضية الى 2915 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 80174 شخصا.

ايران: ارتفاع عدد الوفيات الى 66

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في ايران ارتفع ليصل الى 66 شخصاً، وان اجمالي الاصابات بلغ 1501 شحصاً، مبينة ان اجمالي عدد المصابين الذين تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات حتى الآن291 شخصا، حيث سجلت الاصابات في 27 محافظة. وتعتبر ايران هي اكبر بؤرة لنشر الوباء في الشرق الاوسط.

كوريا الجنوبية: 4 وفيات و476 اصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، وفاة اربعة اشخاص اثر اصابتھم بالفيروس، وتسجيل 476 حالة اصابة جديدة، وبذلك يبلغ اجمالي عدد الوفيات بالفيروس نحو 26 شخصا و4212 مصابا. وعلى صعيد متصل قال رئيس كوريا الجنوبية ان حكومة بلاده تبذل قصارى جھدھا للتصدي لانتشار المرض بعد ان رفعت حالة التأھب الى اقصى درجة. وتوقع خبراء في مجال الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الايام المقبلة اثر اجراء فحوص طبية للاشخاص التابعين لكنيسة "شينتشونجي" الذين يصل عددھم الى نحو 210 آلاف شخص.

مسؤول أوروبي: 38 حالة وفاة في دول الاتحاد الأوروبي

اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين وفاة 38 اوروبيا نتيجة الاصابة بالفيروس، وكذلك تسجيل 2100 حالة اصابة في 18 دولة عضوا في الاتحاد البالغ عددھا 27 دولة. وقالت مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس ان "ايطاليا تواجه وضعا لا يختلف عن الدول الاعضاء الأخرى وعلينا جميعا ان نكون مستعدين لمزيد من التطورات". من جانبھا حذرت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين من أن الوضع يزداد سوءا وان المفوضية رفعت حالة الخطر من معتدلة إلى عالية نظرا لسرعة انتشار الفيروس.

بريطانيا: ارتفاع عدد المصابين الى 40

أعلنت بريطانيا اليوم، تسجيل أربع حالات اصابة جديدة بالفيروس، جميعھا لأشخاص عادوا اخيرا من إيطاليا، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة الى 40 حالة. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد رجح ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا في الأيام والأسابيع المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته عقب ترؤسه لجنة "كوبرا" استعداد الحكومة وجاھزيتھا لكل السيناريوھات القادمة موضحا ان ثمة خطة طوارئ ستطبق في حال انتشار الفيروس على نطاق واسع.

هولندا: ارتفاع عدد المصابين الى 18

ذكرت وسائل اعلام ھولندية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الاصابة بكورونا ارتفعت الى 18 حالة بعد تسجيل اربعة حالات جديدة، مبينة أن معظم المصابين عائدون من شمال ايطاليا التي انطلقت منھا بؤرة العدوى بالفيروس. في الوقت ذاته دعا رئيس الوزراء الھولندي مارك روتي، في اول تصريح صحفي له منذ اكتشاف الفيروس في بلاده الى تعاون اوروبي مشترك للحد من انتشار الفيروس، مضيفاً انه ناقش مع رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين، التحديات اللوجستية فيما يخص الفيروس، لافتا انه "قد يصبح الأمر اكبر في مرحلة ما وسنحتاج الى اتخاذ ترتيبات اكثر تفصيلا ولكن علينا أن ننظر في كل مرحلة كما ھي".

بلجيكا:تسجيل ست حالات جديدة

اعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، عن تسجيل ست حالات اصابة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد المصابين الى ثماني حالات. واوضحت الوزارة ان ثلاثة من المصابين ھم من اسرة واحدة كانت في زيارة الى شمال ايطاليا. وحذرت الوزارة في الوقت نفسه من امكانية تزايد عدد الاصابات بالفيروس في الايام المقبلة، مؤكدة انھا تجري فحوصا طبية على اكبر عدد من المواطنين وتعمل على توعيتھم بالاجراءات الوقائية في اطار مساعيھا للحد من انتشار الوباء.

شركة "نايكي" تغلق فرعها في هولندا

قالت وكالة انباء ھولندا (ايه ان بي) ان شركة "نايكي" الرياضية اغلقت فرعھا الاوروبي في مدينة "ھيلفيرسم" بھولندا مدة يومين حيث يعمل نحو ألفي موظف يتحدرون من 80 بلدة. واضافت انه من المقرر ان تجرى عمليات تنظيف عميقة في مبنى مقر الشركة في اثناء اغلاقه.

فرنسا: الغاء معرض الكتاب في باريس بسبب مخاوف من الفايروس

اعلنت السلطات الفرنسية اليوم، الغاء معرض الكتاب الدولي في العاصمة باريس بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس معرض باريس للكتاب فنسنت مونتاني، إنه تم الغاء المعرض الذي كان من المقرر ان يعقد في الفترة من 20 الى 23 مارس الجاري بسبب المخاطر المرتبطة بتفشي الفيروس. وكانت ادارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون اعلنت امس الاحد ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس، الى 130 شخصا.

ألمانيا: ارتفاع عدد الاصابات الى 130

اعلنت وزارة الصحة الالمانية اليوم، ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 130 حالة وانتشاره في 10 ولايات من بين 16 ولاية واكتشاف حالة في العاصمة برلين. وقالت الوزارة ان الفيروس منتشر الآن في جميع الولايات الألمانية باستثناء ولاية "زارلاند" على الحدود الألمانية الغربية مع فرنسا وخمس ولايات شرقية. وتنتظر الاوساط الطبية والسياسية الألمانية اليوم نتيجة فحص 91 موظفا في احد المنتجعات بولاية "براندنبورغ" بعد اكتشاف الفيروس عند احد الزوار ووضع الموظفين قبل ايام في الحجر الصحي لفحصھم.

وكانت ألمانيا ألغت في نھاية الاسبوع الماضي فعاليات ومعارض دولية اكبرھا بورصة السياحة الدولية، التي كان من المقرر ان تبدأ بعد غد الاربعاء وتعد اكبر معرض سياحي في العالم.

فيما اعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن إصابة أحد موظفيها في ميونخ بفيروس كورونا وانها طلبت من نحو 150 موظفا فرض حجر صحي ذاتي على أنفسهم لأسبوعين.

إسبانيا: ارتفاع عدد الإصابات إلى 81

قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 81 حالة في 13 إقليما إسبانيا.

سويسرا: ارتفاع عدد الاصابات الى 24

وقالت وزارة الدولة للشؤون الصحية في سويسرا اليوم الاثنين، إن عدد حالات الاصابة بالفيروس ارتفع الى 24 حالة. وأشارت الى انھا فحصت 1300 حالة اشتباه حتى الآن وتم وضع 45 طالبا وتسعة مدرسين تابعين لاحدى المدارس التقنية في مدينة "بيل – بيان" وسط غرب سويسرا تحت الحجر الصحي.

امريكا: الإعلان عن ثاني حالة وفاة بالفيروس

أعلنت دائرة الصحة لمقاطعتي سياتل، وكينغ، في ولاية واشنطن اليوم الاثنين تسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت دائرة الصحة في بيان انه تم تسجيل اربع حالات اصابة مؤكدة بالفيروس في مقاطعة كينغ، ما يرفع اجمالي عدد الاصابات الى عشر حالات. واوضحت الدائرة ان المتوفى في السبعينيات من عمره فيما وصفت حالة المصابين الاربعة بالحرجة.

فيما اعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو عن تسجيل اول حالة اصابة بالفيروس في الولاية لامرأة في الثلاثينيات عائدة من جمھورية ايران.

اندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالفيروس

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين، تسجيل بلاده أول حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد تفشيه بشكل واسع في منطقة جنوب شرق آسيا. وقال ويدودو إن الحالتين ھما لامرأة تبلغ من العمر 64 عاما وابنتھا 31 عاما موضحا أنھما كانتا على اتصال بسائحة يابانية اكتشف فيما بعد أنھا مصابة بالفيروس عندما وصلت ماليزيا لاحقا.

روسيا

اعلنت وزارة الصحة الروسية عن إصابة مواطن بفيروس كورونا عائد من إيطاليا

كورونا يدفع شركات طيران عالمية لاتخاذ القرار الصعب

ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اتجهت شركات طيران عالمية نحو التحذير من تأثير تباطؤ حركة الطيران العالمية على أعمالها وحذرت من تراجح حاد في الإيرادات، في وقت طالبت بعض الشركات موظفيها بالحصول على إجازات حتى تنتهي الأزمة.