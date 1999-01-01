  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العاهل الأردني يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

الإثنين 02 مارس 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يؤكد مركزية القضية الفلسطينية


عمان /سما/

 أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، ملك مملكة النرويج هارالد الخامس.

وثمن الملك عبد الله الثاني، موقف النرويج الداعم لعملية السلام، وجهودها التاريخية المبذولة للتوصل إلى حل شامل، إضافة لدعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما ركز اللقاء على سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق ما ذكرته وكالة "بترا".

#القضية الفلسطينية #العاهل الاردني #حل الدولتين #النرويج

الأكثر قراءة اليوم

الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله

غزة: مقتل شاب على يد شقيقه في رفح جنوب القطاع

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج

الأخبار الرئيسية

77

هنية يعلق على زيارة رئيس الموساد لقطر.. ويطرح 4 خيارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية

بايدن

نائب الرئيس الامريكي السابق أمام مؤتمر "ايباك": "صفقة القرن" حيلة سياسية بهلوانية رخيصة

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت حتى السادسة إلى 56.3%.. وهي الأعلى منذ 1999

9

حماس تكشف تفاصيل لقاء وفدها برئاسة هنية مع وزير الخارجية الروسية لافروف في موسكو

11

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو