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تسجيل أول حالة بفايروس كورونا المستجد في السعودية

الإثنين 02 مارس 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل أول حالة بفايروس كورونا المستجد في السعودية


الرياض /سما/

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، ظهور نتائج مخبرية تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن قادم من إيران عبر البحرين.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى للكشف على المواطن، وأخذ عينة منه للفحص المخبري تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وأشارت إلى أنها تطمئن الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع مخالطي المصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

#الصحة السعودية #فيروس كورونا #السعودية #كوفيد 19 #كورونا

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