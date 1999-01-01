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الكويت تجدد موقفها المبدئي والتزامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية

الإثنين 02 مارس 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تجدد موقفها المبدئي والتزامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

جدد مسؤول كويتي اليوم الاثنين، موقف دولة الكويت المبدئي والتزامھا الدائم بدعم القضية الفلسطينية باعتبارھا "القضية المركزية" للعرب.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي فھد العوضي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" على ھامش اعمال الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين "إن الدعم الكويتي للأشقاء الفلسطينيين سيستمر حتى ينالوا جميع حقوقھم المشروعة وفق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التي وافق عليھا المجتمع الدولي".

واشار الى وجود دعم دولي ومن الاتحاد الأوروبي لھذه الحقوق المشروعة، مؤكدا أھمية وجود حل بديل من الجانب العربي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية في مواجھة "صفقة القرن" .

واضاف العوضي "نحن في دولة الكويت مستمرون في دعم الاشقاء في فلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية حتى الوصول الى حل لھم يرضيھم".

وفيما يتعلق بالموضوعات التي تھم المنطقة العربية والمطروحة على جدول اعمال الدورة، أوضح العوضي ان ثمة موضوعات بما فيھا "الملفات الملتھبة" في مناطق النزاع بخاصة في سوريا واليمن وليبيا، وكذلك الوضع في فلسطين المحتلة، مؤكداً رفض مجلس الجامعة للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

#الكويت #فلسطين #القضية الفلسطينية

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