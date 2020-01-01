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رام الله: حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية

الإثنين 02 مارس 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية


رام الله / سما /

شاركت أكثر من 40 مؤسسة شبابية أو تعنى بالشباب في ورشة نظمها مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، للحوار حول مصفوفة الأولويات لأجندة السياسات الوطنية 2020-2022.

وقال رئيس وحدة التخطيط والسياسات وتنسيق المساعدات في مكتب رئيس الوزراء اسطفان سلامة: "الحكومة أطلقت مؤخرا حوارا مع مختلف الفاعلين في المجتمع الفلسطيني من قطاع خاص ومجتمع مدني ومحلي وعلى مختلف المستويات، للخروج بأجندة وطنية تعكس الأولويات الحقيقية لكل فئات المجتمع".

وأضاف أن "التواصل مع الشباب وإشراكهم في خطط الحكومة وفي اتخاذ القرار وصنع السياسات ووضعهم في صورة الخطط والمشاريع الحالية أحد أهم توجهات الحكومة".

ويأتي هذا الاجتماع في سياق إعلان مجلس الوزراء العام الحالي 2020 عاما للشباب، إذا سيتم فيه استثمار أكثر من 100 مليون دولار في مشاريع لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

#الحكومة الفلسطينية #رام الله

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