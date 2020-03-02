"أزرق أبيض" يتقدم بالتماس للجنة الانتخابات الإسرائيلية ضد "الليكود"

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر إعلامية عبرية، مساء يوم الإثنين، بأن حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، تقدم بالتماس لدى اللجنة المركزية للانتخابات ضد حزب "الليكود"، بدعوى نشره مقطع فيديو يحرف فيه كلام زعيمه بيني غانتس .

وقالت قناة (كان) العبرية الرسمية أن التماس "أزرق أبيض" ضد "الليكود" لدى لجنة الانتخابات، جاء بعد نحو 10 ساعات من انطلاق الانتخابات العامة في إسرائيل.

ونقلت القناة عن حزب غانتس أنه "آن الأوان كي يدفع (زعيم حزب الليكود بنيامين) نتنياهو ثمن أكاذيبه".

وفي وقت سابق الإثنين، بث نتنياهو على حسابه بتويتر مقطع فيديو لغريمه "غانتس" الذي بدا وكأنه أخطأ من فرط التوتر لدى مخاطبته الناخبين وقال "لا تصوتوا لـ أزرق- أبيض".

כלי התקשורת מדווחים על אחוזי הצבעה גבוהים במעוזי הליכוד ואחוזי הצבעה לא גבוהים במעוזים של כחול לבן. הקרב יוכרע על אלפי קולות ועל מי שיצליח להוציא יותר מצביעים מהבית. אני מבקש מכם - להצביע! pic.twitter.com/G8EJLgLZnC — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 2, 2020

إلا أن غانتس سارع ونشر الفيديو الكامل الذي بثه على الهواء من سيارته وهو في طريقه لمدينة حيفا (شمال) لمتابعة سير الانتخابات".

وكتب غانتس على تويتر: "نتنياهو مضغوط، لذلك عاد وبث أخبارا كاذبة مع فيديو مجتزأ وكاذب. إليكم الفيديو الكامل والذي قلت فيه: إذا لم تصوتوا لأزرق أبيض- فسوف نذهب لانتخابات رابعة".

وانطلقت صباح الإثنين، في إسرائيل الانتخابات الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد جولتي الانتخابات التي جرتا في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين، دون أن تفضيا إلى تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية.

وحتى الساعة الرابعة مساءً، بلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست ، 47% - بزيادة 2.7% عن الانتخابات السابقة. وفق القناة 13 العبرية.