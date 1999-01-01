كولومبيا تعلن نيتها فتح مكتب تجاري لها بالقدس

القدس المحتلة / سما /

أعلن إيفان دوكي الرئيس الكولومبي، اليوم الاثنين، عن نيته فتح مكتب تجاري مختص بالابتكار الاقتصادي في القدس.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن ذلك الإعلان جاء خلال كلمة ألقاها دوكي في مؤتمر إيباك بواشنطن.

وأوضح أن الهدف من المكتب التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، والتوقيع على اتفاقية لدعم المبادرات التجارية وتنويع الصادرات.

وأشار إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات بين المثلث الاستراتيجي المتمثل في بلاده والولايات المتحدة وإسرائيل. وفق وصفه.

وكان دوكي وعد سابقًا بنقل سفارة بلاده إلى القدس.