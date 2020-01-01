  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاع: لن يفوز الليكود أو كاحول لافان بأغلبية بالانتخابات.. وليبرمان سيلعب دور “صانع الملوك”

الإثنين 02 مارس 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: لن يفوز الليكود أو كاحول لافان بأغلبية بالانتخابات.. وليبرمان سيلعب دور “صانع الملوك”


القدس المحتلة / سما /

فادت استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى أن السباق الانتخابي الإسرائيلي سيكون محموما بين حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو المتهم بالفساد وتحالف غانتس.
 
وتفيد الاستطلاعات وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن أيا من الحزبين لن يتمّكن من الفوز بغالبية في الانتخابات التي تجرى على أساس النظام النسبي، وبالتالي سيسعى الفائز فيها إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أقل تمثيلا.
 
ويراهن نتنياهو على نتائج الأحزاب المتشددة وأحزاب اليمين، بينما يعتمد خصمه غانتس على أحزاب اليسار لحشد أغلبية برلمانية.
 
أما حزب “إسرائيل بيتنا” القومي بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان فيبدو أنه سيعاود لعب دور “صانع الملوك”.

#انتخابات الكنيست #استطلاع #الليكود #كاحول لافان #يسرائيل بيتنو #غانتس #نتنياهو #ليبرمان #اسرائيل #الاحزاب الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

رسمياً.. الاحتلال يبلغ باستشهاد 3 فتية فلسطينيين بزعم تسللهم من شرق قطاع غزة

الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله

مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج

هذا ما سيحدث في حال جرت انتخابات إسرائيلية رابعة!

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

الأخبار الرئيسية

9

حماس تكشف تفاصيل لقاء وفدها برئاسة هنية مع وزير الخارجية الروسية لافروف في موسكو

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت العامة 27.6% وهي الأعلى منذ 21 عاما

11

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

860x484

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"