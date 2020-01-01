محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

رام الله / سما /

أطلع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الاثنين، في رام الله، وفداً من البنك الهولندي لتطوير المشاريع برئاسة نائب سفير هولندا لدى فلسطين السيدة فلور نيوتين، وأطلع على آخر تطورات القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد في تطويره وتعزيز استقراره ومواكبته لأحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأشار المحافظ إلى جهود سلطة النقد في تحفيز المصارف وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة عن طريق الاستثمار في مشاريع وشركات فلسطينية ناشئة تعمل على خلق فرص عمل وتشجع الابتكار والإبداع وتدعم المشاريع الريادية والمشاريع ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق عملية الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين ومملكة هولندا، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية.

من جانبه أشاد الوفد الهولندي بتطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق ذلك، معربين عن استعدادهم لتوسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف المجالات ومنها المالي والمصرفي.