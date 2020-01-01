  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي

الإثنين 02 مارس 2020 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يطلع وفداً هولندياً على تطورات القطاع المصرفي


رام الله / سما /

أطلع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الاثنين، في رام الله، وفداً من البنك الهولندي لتطوير المشاريع برئاسة نائب سفير هولندا لدى فلسطين السيدة فلور نيوتين، وأطلع على آخر تطورات القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد في تطويره وتعزيز استقراره ومواكبته لأحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأشار المحافظ إلى جهود سلطة النقد في تحفيز المصارف وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة عن طريق الاستثمار في مشاريع وشركات فلسطينية ناشئة تعمل على خلق فرص عمل وتشجع الابتكار والإبداع وتدعم المشاريع الريادية والمشاريع ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق عملية الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ على عمق العلاقة الثنائية بين فلسطين ومملكة هولندا،  مشدداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقة المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية.

من جانبه أشاد الوفد الهولندي بتطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، وبجهود سلطة النقد الفلسطينية في تحقيق ذلك، معربين عن استعدادهم لتوسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل في مختلف المجالات ومنها المالي والمصرفي.

#يلطة النقد #عزام الشوا

الأكثر قراءة اليوم

رسمياً.. الاحتلال يبلغ باستشهاد 3 فتية فلسطينيين بزعم تسللهم من شرق قطاع غزة

الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله

مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج

الرئيس: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ويصف اضراب الاطباء بالموقف "الحقير"

هذا ما سيحدث في حال جرت انتخابات إسرائيلية رابعة!

الأخبار الرئيسية

9

حماس تكشف تفاصيل لقاء وفدها برئاسة هنية مع وزير الخارجية الروسية لافروف في موسكو

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت العامة 27.6% وهي الأعلى منذ 21 عاما

11

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

860x484

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"