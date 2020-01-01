"التجمع الإعلامي" يدين اقتحام الأجهزة الأمنية بغزة مقر إذاعة "صوت الوطن "

غزة / سما /

أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إقدام أجهزة الأمن بغزة والتابعة لحركة حماس، على اقتحام مقر إذاعة الوطن التابعة لها، والعبث بمحتوياتها.

واعتبر التجمع في بيان له، ذلك بأنه "اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير، والحريات الاعلامية".

وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق الجدي في هذا الاعتداء الآثم ومحاسبة المسؤولين والمتورطين عنه. كما وصفه.

ودعا التجمع الجهات الأمنية بقطاع غزة إلى تحييد المؤسسات الصحفية واحترام الصحفيين والإعلاميين لضمان قيامهم بعملهم بحرية تامة.