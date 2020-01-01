  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التجمع الإعلامي" يدين اقتحام الأجهزة الأمنية بغزة مقر إذاعة "صوت الوطن "

الإثنين 02 مارس 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التجمع الإعلامي" يدين اقتحام الأجهزة الأمنية بغزة مقر إذاعة "صوت الوطن "


غزة / سما /

 أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إقدام أجهزة الأمن بغزة والتابعة لحركة حماس، على اقتحام مقر إذاعة الوطن التابعة لها، والعبث بمحتوياتها.

واعتبر التجمع في بيان له، ذلك بأنه "اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير، والحريات الاعلامية".

وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق الجدي في هذا الاعتداء الآثم ومحاسبة المسؤولين والمتورطين عنه. كما وصفه.

ودعا التجمع الجهات الأمنية بقطاع غزة إلى تحييد المؤسسات الصحفية واحترام الصحفيين والإعلاميين لضمان قيامهم بعملهم بحرية تامة.

#التجمع الإعلامي الديمقراطي #الجبهة الديمقراطية #قطاع غزة #اذاعة صوت الوطن #الاجهزة الامنية

الأكثر قراءة اليوم

رسمياً.. الاحتلال يبلغ باستشهاد 3 فتية فلسطينيين بزعم تسللهم من شرق قطاع غزة

نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله

الرئيس: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ويصف اضراب الاطباء بالموقف "الحقير"

هذا ما سيحدث في حال جرت انتخابات إسرائيلية رابعة!

روسيا: لم يعد بإمكاننا ضمان سلامة الطيران التركي فوق إدلب

الأخبار الرئيسية

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت العامة 27.6% وهي الأعلى منذ 21 عاما

11

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

860x484

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"

860x484 (5)

مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج