افتتاح ورشة متخصصة حول الحكومة والبلديات الإلكترونية والذكية بنابلس

نابلس / سما /

افتتح رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة اليوم فعاليات الورشة التدريبية التي يعقدها المنتدى العربي للمدن الذكية بالتعاون مع بلدية نابلس بتنظيم مشترك مع بلدية عقربا، بعنوان "الحكومة الإلكترونية والذكية والبلديات الإلكترونية"، بمشاركة عدد من البلديات الفلسطينية والخبراء واصحاب الاختصاص، وذلك في مدرجات كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية.

وحضر افتتاح الدورة رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، والمدير العام للمنتدى العربي للمدن الذكية المهندسة سميرة دحيات، وعميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الدكتور علي عبد الحميد، ورئيس بلدية عقربا غالب ميادمة، ووفد من أمانة عمان الكبرى وبلديتي نابلس وعقربا ومختصون ومهتمون بالموضوع.

وفي كلمته خلال الافتتاح، رحب المهندس سميح طبيلة بوفد المنتدى العربي للمدن الذكية، مثمناً الجهود التي يبذلها خدمةً للمدن والبلديات العربية، ناقلا تحياته لأمانة عمّان الكبرى ممثلة بالدكتور يوسف الشورابة ومنظمة المدن العربية ممثلة بالمهندس أحمد الصبيح.

وأكد طبيلة ان هذه الفعالية عقدت تفعيلاً لعلاقات التعاون المشترك وبرامج التبادل الخبراتي بين بلدية نابلس وأمانة عمان الكبرى ومنظمة المدن العربية، وتناقش واحدة من أهم القضايا التي تمس المجتمع والمؤسسات بشكل مباشر، وتلعب دوراً كبيراً في تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هيئات الحكم المحلي للمواطنين .

كما بين أن بلدية نابلس اطلقت خطة للتحول الإلكتروني على مختلف الصعد، وهي على وشك اطلاق تطبيق خاص لعدد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين .

من جهته، رحب رئيس بلدية عقربا غالب ميادمة بالمنتدى العربي وباختيار بلدية عقربا وبلدية نابلس لنشاطات المنتدى الهادفة الى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة والضرورية للوصول الى مدن الكترونية ذكية مستدامة.

ووجه شكره لجامعة النجاح لاستضافة الفعالية، وبلدية نابلس لرعايتها.

من جانبها، نقلت مدير عام المنتدى العربي المهندسة سميرة الدحيات تحيات أمين عام منظمة المدن العربية المهندس أحمد الصبيح وأمين عمّان رئيس المنتدى العربي للمدن الذكية الدكتور يوسف الشواربة، لبلدية نابلس وبلدية عقربا وكافة البلديات الفلسطينية، وثمنت استضافة بلدية نابلس لهذه الفعالية والتنظيم المشترك مع بلدية عقربا.

وأشارت الدحيات الى أن العالم يعيش تغييرات جذرية من تزايد سكاني وتقدم تكنولوجي وتنافس في الأسواق وسرعة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يحث المدن على مواكبة هذه التطورات واستباقها بالتخطيط والتنبؤ وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الأساسية لإدارة المدينة التي تسعى للتحول الإلكتروني والذكي المستدام .

وأضافت أن التطور الهائل في التكنولوجيا سيعمل على مساعدة الإدارة المحلية في تحقيق حلم المدينة الذكية، إذ أسهمت تطورات إنترنت الأشياء القائم على ربط الأجهزة وتبادل البيانات وتدشين أنظمة تحكم مركزية في توفير استهلاك الطاقة وتحسين منظومة إدارة المرور.

بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل قاعدة كبيرة من البيانات لإثراء عملية صنع القرار، والتي تم الاعتماد عليها في مجالات عديدة، كالبيئة والزراعة والمؤسسات المالية والمنشآت الصحية والتعليمية .

وتم خلال الافتتاح تبادل الدروع التذكارية بين المنتدى العربي للمدن الذكية وبلدية نابلس وبلدية عقربا.

وتتناول الورشة على مدى يومين عدة محاور رئيسية، منها واقع التحول الإلكتروني والحكومة الإلكترونية في المدن العربية، والمدن الذكية بخططها وتحدياتها، وكيفية الترويج لخدمات القطاع الحكومي الإلكترونية، اضافة الى عدد من التجارب الناجحة.

ويأتي تنظيم المنتدى العربي لهذه الدورة التدريبية ضمن خطته التدريبية لعام 2020 وفي سياق نقل التجارب الناجحة وتوفير خدمات التأهيل والتدريب في مجال التحول الإلكتروني والذكي للبلديات الأعضاء في منظمة المدن العربية .