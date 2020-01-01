الصحة الإسرائيلية تدعو للتصويت بالانتخابات دون القلق من كورونا

القدس المحتلة / سما /

قال المدير العام لوزارة الصحة يوم الأحد أنه على الإسرائيليين ألا يترددوا في الخروج للتصويت في الانتخابات الوطنية يوم الاثنين، ويجب ألا يردعهم فيروس كورونا.



وقال موشيه بار سيمان – توف في بيان مصور: “الوضع تحت السيطرة. كل شخص مصاب بفيروس كورونا، نعرف مكان الإصابة به، وهذا أمر مهم… من الآمن الذهاب للتصويت. لا تترددوا… اذهبوا للتصويت”.

وأضاف أنه تم إنشاء 16 مركز اقتراع خاص في جميع أنحاء البلاد من أجل 5630 الاشخاص الخاضعين للحجر الصحي بعد عودتهم من رحلات إلى الخارج وهناك تعليمات خاصة لهؤلاء الأفراد.



وقال: “بالنسبة لأي شخص آخر، أقول، اذهبوا للتصويت، كل شيء آمن ولا داعي للقلق”.



وفي بيان، أضافت وزارة الصحة أن عامة الناس لا يحتاجون إلى اتخاذ أي احتياطات خاصة عند التصويت، على الرغم من أنها حثت الناخبين وموظفي الاقتراع العاملين على الحفاظ على النظافة المناسبة.



وأكدت الوزارة أن “محطات [التصويت] في إسرائيل آمنة ومن الآمن الذهاب للتصويت”.



وأثناء زيارة إلى مركز الطوارئ لخدمة نجمة داود الحمراء للإسعاف يوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضًا أنه لا يوجد ما يدعو للخوف وأنه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إجراء انتخابات آمنة.



وقال نتنياهو خلال الزيارة التي أجراها مع وزير المالية موشيه كحلون ووزير الصحة يعكوف ليتزمان: “نحن نهتم بصحة المواطنين. يمكنكم الذهاب للتصويت دون قلق، الأمور تحت السيطرة. نحن في خضم أزمة عالمية، لكن لا يوجد بلد أكثر استعدادًا منا”.



ومع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، أصدرت وزارة الصحة تعليمات إلى الإسرائيليين العائدين من عدة بلدان حيث تم اكتشاف الفيروس للدخول في الحجر الصحي. وحتى الآن، أثبت اصابة سبعة إسرائيليين بمرض COVID-19، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا.



وسيتم إنشاء مراكز اقتراع خاصة لمن هم في الحجر الصحي في القدس، صفد، عفولة عيليت، حيفا، نتانيا، تل أبيب، حولون، بئر السبع، اشكلون، إيلات، روش هاعين، مودعين، وكفار سابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة.



وصدرت تعليمات إلى الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي باتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل وضع أقنعة الوجه قبل الخروج من سياراتهم ومحاولة القيام بالرحلة إلى محطة الاقتراع دون أن يرافقهم أشخاص آخرون ليسوا في الحجر الصحي. كما يحظر عليهم التوقف على طول الطريق من وإلى مراكز الاقتراع.



وحذرت الوزارة من أن أي شخص يظهر عليه أعراض المرض ممنوع من استخدام حتى مراكز الاقتراع الخاصة.