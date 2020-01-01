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جرار تطلع لجنة العلاقات الدولية والتعاون ببرلمان عموم افريقيا على الوضع في فلسطين

الإثنين 02 مارس 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرار تطلع لجنة العلاقات الدولية والتعاون ببرلمان عموم افريقيا على الوضع في فلسطين


بريتوريا /سما/

 أطلعت سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا حنان جرار، لجنة العلاقات الدولية والتعاون في برلمان عموم افريقيا على الوضع في فلسطين.

وتحدثت جرار في كلمة لها، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة العلاقات الدولية والتعاون في برلمان عموم افريقيا عن الأوضاع في فلسطين والموقف الرسمي والشعبي من "صفقة القرن".

وركزت على تأثيرات الصفقة على وضع القدس واللاجئين وكافة الحقوق السياسة الثابتة للشعب الفلسطيني على رأسها  اقامة دولته المستقلة، مؤكدة رفض الشعب الفلسطيني وقيادته الصفقة كليا لتعارضها التام مع مرجعيات عمليات السلام وصولا  لتحقيق حل الدولتين، إضافة لنسفها لقرارات الشرعية الدولية التي دعت إلى التفاوض حول قضايا الوضع الدائم كافة، بما فيها القدس وخاصة القرارات   242 و  338  و 2334.

بدوره، أكد نائب رئيس البرلمان بوراس، موقف البرلمان الذي يمثل إرادة جميع شعوب القارة الأفريقية الثابت والداعم  لعدالة القضية الفلسطينية، مشددا على أن موقف البرلمان سيبقى متوائما مع موقف الإتحاد الأفريقي في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

من ناحيته، شكر رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون بو بكر كوني (ساحل العاج) السفير جرار على كلمة فلسطين، واعدا أن تهتم اللجنة بمتابعة تطورات القضية ومطالب الشعب الفلسطيني.

#السفيرة جرار #برلمان عموم افريقيا #فلسطين

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