الرئيس الشيشاني: "صفقة القرن" جريمة كبرى بحق المسلمين ونقف بكل وضوح مع فلسطين

غروزني /سما/

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف: إن "صفقة القرن" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية هي جريمة كبرى بحق المسلمين جميعًا لما تتضمنه من تشريع للعدوان الاسرائيلي على القدس والمقدسات.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، في العاصمة الشيشانية غروزني، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مبعوث رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وشدد قاديروف على وجوب وحدة العالم الاسلامي في مواجهة هذه الصفقة الظالمة، قائلا: إن فرقة المسلمين تشجع خصومهم على العدوان عليهم، مؤكدًا أن الشيشان تقف بكل وضوح مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأنه يعتز بالعلاقة الأخوية مع الرئيس محمود عباس.

بدوره نقل الهباش، للرئيس الشيشاني قاديروف، تحيات الرئيس محمود عباس، وقدم له شرحًا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتحديات التي تواجهها القدس والمسجد الأقصى بسبب الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة.

وشدد الهباش خلال اللقاء على أهمية تكثيف الزيارات الاسلامية للقدس والمسجد الأقصى لحمايته من مخاطر التهويد التي تقوم بها دولة الاحتلال.

حضر اللقاء مع الرئيس الشيشاني الى جانب الهباش، ممثل الرئيس محمود عباس في الشيشان عوض زعول.