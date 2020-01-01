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اشتية يلتقي الرئيس التونسي ويبحث معه تشبيك المصالح بين البلدين

الإثنين 02 مارس 2020 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي الرئيس التونسي ويبحث معه تشبيك المصالح بين البلدين


تونس /سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية، تونس، حيث نقل له تحيات الرئيس محمود عباس متمنيا له التوفيق ولتونس الأمن والاستقرار والتغلب على كافة التحديات.

وأطلع رئيس الوزراء، الرئيس التونسي على آخر المستجدات السياسية، وجهود القيادة لمواجهة "صفقة القرن" من خلال دعوة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وإيجاد آلية تفاوضية جديدة تكون فيها الرعاية متعددة والمرجعية هي القانون الدولي والقرارات الأممية.

وقال اشتية في تصريح عقب اللقاء، "نحرص كل الحرص على نجاح التجربة الديمقراطية في تونس، والشعب الفلسطيني يتابع عن كثب هذه التجربة التي نتمنى لها الخير والتوفيق، ونقدر عاليا الموقف التونسي التاريخي تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف رئيس الوزراء "بحثنا مع الرئيس التونسي تعزيز آفاق التعاون والتشابك الاقتصادي والتجاري والعديد من المجالات وسيكون هناك ترتيب لزيارات بين الوزراء وكذلك المستثمرين من البلدين لتشبيك المصالح".

وتابع "الرئيس سعيد أبلغنا موقف تونس الواضح في كل ما يتعلق بالخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والتي ترفضها تونس، وكون تونس تقبل ما يقبله الفلسطينيون وترفض ما يرفضونه".

#محمد اشتيه #تونس #قيس سعيد #صفقة القرن

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