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افتتاح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في بلدة العيزرية

الإثنين 02 مارس 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

 احتفل في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، اليوم الاثنين، بافتتاح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه الممول من الحكومة اليابانية، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني GGP))، بحضور سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي.

وأوضحت ممثلية اليابان في بيانها، أنه تم تقديم منحة مقدارها 88.937 دولار اميركي إلى بلدية العيزرية، لتأهيل شبكة المياه من خلال استبدال ما يقارب 1000م من شبكة المياه القديمة بأنابيب فولاذية مجلفنة جديدة تحت الأرض، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بِحوالي 250 عائلة، إضافة إلى تحسين جودة المياه لـ 30 ألأف نسمة.

وأكد ماغوشي التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية

ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن 2 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط.

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