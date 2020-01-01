"القدس المفتوحة و"بوليتكنك فلسطين" تطلقان برنامج دكتوراة مشترك في الإرشاد النفسي والتربوي

رام الله / سما /

أعلنت جامعتا القدس المفتوحة وبوليتكنك فلسطين، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج دكتوراة مشترك في الإرشاد النفسي والتربوي.

وجاء الإعلان بتوقيع اتفاقية بين رئيسي الجامعتين يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، وعماد الخطيب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين، في مكتب رئيس جامعة القدس المفتوحة بمدينة رام الله.

وبموجب الاتفاقية، سيجري تنفيذ البرنامج في كلية الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، وفي كلية الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين.

كما تتضمن الاتفاقية تشكيل لجنة أكاديمية مشتركة للبرنامج تضم كلاً من عمداء الدراسات العليا، والقبول والتسجيل، وعمداء كليات العلوم التربوية، ومنسقي البرنامج في الجامعتين، ويكون رئيس اللجنة منسق البرنامج في الجامعة التي سينفذ فيها البرنامج في ذلك الفصل.

كما تتضمن الاتفاقية طرح المساقات وتوزيعها مناصفة بين الجامعتين، ويراعى في ذلك توافر أعضاء هيئة تدريس متخصصين في مجال الإرشاد النفسي والتربوي.

وبموجب الاتفاقية ستتيح الجامعتان لطلبة البرنامج المشترك استخدام المكتبات والمختبرات ومراكز التدريب ذات العلاقة بالبرنامج لدى الفريقين، وتلتزمان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الناتجة عن أبحاث البرنامج المشترك.