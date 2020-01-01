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مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني يدعو لتعزيز علاقات الصداقة مع حركة "فتح"

الإثنين 02 مارس 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني يدعو لتعزيز علاقات الصداقة مع حركة "فتح"


بكين /سما/

 دعا وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، إلى تطوير علاقات الصداقة مع حركة فتح، والاحترام والاستفادة المتبادلة.

وأكد تاو في رسالة شكر بعثها إلى نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، "أن ذلك يدفع تطور العلاقات الصينية الفلسطينية إلى الأمام، بما يعزز التبادل والتعاون بين الحزبين وفقا لروح ايجاد الأرضية المشتركة".

وتابع: "في اللحظة الحاسمة لمكافحة الصين تفشي الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، أرسلتم رسالة إلي نيابة عن رئيس دولة فلسطين، رئيس حركة فتح محمود عباس وكافة الشعب الفلسطيني وحركة فتح للتعبير عن التضامن والدعم للشعب الصيني والثقة بأن الشعب الصيني سيكسب انتصاراً نهائياً في معركته ضد فيروس كورونا، ما يدل على مشاعر الصداقة التي تكنوها تجاه الصين والحزب الشيوعي الصيني".

وقال تاو: "منذ انتشار فيروس كورونا، بذلت الصين كلها جهوداً وطنية موحدة، واتخذت الاجراءات الأكثر شمولاً وصرامة وحسماً للوقاية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا، وحققت نتائج مرحلية تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الأمين العام شي جينبينغ. واعتماداً على القيادة القوية للحزب والقدرة المادية والتكنولوجية القوية، والتضامن والدعم من البلدان الصديقة".

وشدد على أن جهود الصين لاحتواء تفشي كورونا ليس من أجل حماية سلامة الحياة والصحة للشعب الصيني فحسب، بل لتقديم إسهامات لقضية الصحة العامة العالمية.

#الصين #الحزب الشيوعي #حركة فتح

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