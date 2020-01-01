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موريشيوس تدعم موقف الرئيس: "صفقة القرن" لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني

الإثنين 02 مارس 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
موريشيوس تدعم موقف الرئيس: "صفقة القرن" لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني


بورت لويس /سما/

 أكد رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، السيد برافيند جوجنوث، أن بلاده تدعم موقف الرئيس محمود عباس، وتتفهم رفضه للخطة الأميركية للسلام التي تبناها الرئيس دونالد ترمب.

وقال جوجنوث: إن الخطة الأميركية لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني ولا تحترم الاتفاقات الدولية وتمت دون موافقة الفلسطينيين.

جاءت أقوال رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، خلال لقائه بسفير دولة فلسطين حمدي أبو علي، في العاصمة بورت لويس، خلال تقديمه أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدولة فلسطين لدى موريشيوس.

وأعتبر السيد جوجنوث، أن صفقة القرن مجحفة بحق الشعب الفلسطيني ولا تتوافق مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مبينا في نفس الوقت بأنها لن تؤدي الى حل عادل للقضية الفلسطينية. وكان هذا الموقف قد عبر عنه أيضا كل من رئيس جمهورية موريوشس، ورئيس برلمانها للسفير أبو علي خلال لقائة بهما في العاصمة بورت لويس.

كما بحث السفير أبو علي مع رئيس وزراء موريشيوس، آفاق التعاون الممكن مع جمهورية موريشيوس في عدد من المجالات الحيوية.

#جمهورية موريشيوس #صفقة القرن #الشعب الفلسطيني

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