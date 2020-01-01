المستشار أبو شرار يناقش التعاون المشترك مع برنامج سواسية

رام الله / سما /

بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الاثنين، مع مدير البرنامج المشترك – برنامج سواسية 2، كريستوفر ديكر، التعاون المشترك في المجالات التي يغطيها البرنامج.

وقدم أبو شرار نبذة عن المسارات التي يعمل عليها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لتحقيق الإصلاح القضائي، وتتمثل في إعادة هيكلة المحاكم وتعزيزها بقضاة جدد ومؤهلين، إضافة إلى تعزيز الجهاز الإداري لدعم العملية القضائية.

وتطرق إلى المشاورات التي يقودها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مع كل الأطراف ذات الصلة، بخصوص التشريعات والأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى تعديل، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز استقلال القضاء، وتسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المواطنين.

بدوره، رحب ديكر بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والتي من شأنها أن تساهم في تمكين القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى الدعم الإضافي الذي سيقدمه البرنامج لتدريب القضاة.