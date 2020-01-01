"الاقتصاد" تدعو المواطنين لعدم استهلاك حمّص "الصبار" الإسرائيلي

غزة / سما /

دعت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الإثنين، المواطنين والتجار إلى عدم استهلاك وتسويق حمّص "الصبار" الإسرائيلي المنتج في العبوة ذات 400 غرام، ويحمل الاسم التجاري "أبو مروان"، والذي تنتهي صلاحيته في 26 آذار الجاري، نظراً لاحتمالية احتوائها على جرثومة "ليستيريا" المستوحدة في دفعة الإنتاج التي تحمل الرقم (0044196508).

وقالت الوزارة في بيان لها صحفي، إن طواقمها باشرت بسحب المنتج وعينات من كافة الأصناف التي تنتجها الشركة الإسرائيلية (تسبار)، لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها، حفاظاً على صحة المواطنين.

وطالبت الجميع بضرورة الاتصال عبر الرقم المباشر (129) للإبلاغ عن وجود أي عبوة في المحلات التجارية.

وبينت أن الفترة الماضية شهدت الكشف عن احتواء عدد من المنتجات الإسرائيلية على بكتيريا "سالمونيلا" في منتوجات الحمص والطحينة والألبان.