  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاقتصاد" تدعو المواطنين لعدم استهلاك حمّص "الصبار" الإسرائيلي

الإثنين 02 مارس 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تدعو المواطنين لعدم استهلاك حمّص "الصبار" الإسرائيلي


غزة / سما /

 دعت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الإثنين، المواطنين والتجار إلى عدم استهلاك وتسويق حمّص "الصبار" الإسرائيلي المنتج في العبوة ذات 400 غرام، ويحمل الاسم التجاري "أبو مروان"، والذي تنتهي صلاحيته في 26 آذار الجاري، نظراً لاحتمالية احتوائها على  جرثومة "ليستيريا" المستوحدة في دفعة الإنتاج التي تحمل الرقم (0044196508).

وقالت الوزارة في بيان لها صحفي، إن طواقمها باشرت بسحب المنتج وعينات من كافة الأصناف التي تنتجها الشركة الإسرائيلية (تسبار)، لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها، حفاظاً على صحة المواطنين.

وطالبت الجميع بضرورة الاتصال عبر الرقم المباشر (129) للإبلاغ عن وجود أي عبوة في المحلات التجارية.

وبينت أن الفترة الماضية شهدت الكشف عن احتواء عدد من المنتجات الإسرائيلية على بكتيريا "سالمونيلا" في منتوجات الحمص والطحينة والألبان.

#الاقتصاد #حمص الصبار #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

رسمياً.. الاحتلال يبلغ باستشهاد 3 فتية فلسطينيين بزعم تسللهم من شرق قطاع غزة

نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله

الرئيس: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ويصف اضراب الاطباء بالموقف "الحقير"

هآرتس تشن هجوما لاذعا على نتنياهو وتصف خطابه الانتخابي بـ"مياه المجاري"!

روسيا: لم يعد بإمكاننا ضمان سلامة الطيران التركي فوق إدلب

الأخبار الرئيسية

انتخابات ثالثة للكنيست: نسبة التصويت العامة 27.6% وهي الأعلى منذ 21 عاما

11

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

860x484

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"

860x484 (5)

مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج