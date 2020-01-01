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رام الله: ما سبب الاستقالة الجماعية لأطباء قسم الأطفال بمجمع فلسطين الطبي؟

الإثنين 02 مارس 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: ما سبب الاستقالة الجماعية لأطباء قسم الأطفال بمجمع فلسطين الطبي؟


رام الله / سما /

أعلن عدد من أطباء قسم الأطفال في مجمع فلسطين الطبي برام الله، اليوم الاثنين، تقدمهم باستقالة جماعية، بسبب ما أسموه "إهانة وزيرة الصحة لهم".

وأكد الأطباء في كتاب الاستقالة، أنها جاءت بسبب الاهانة التي تعرضوا لها من قبل وزيرة الصحة مي الكيلة، حول وجود تسييب وسوء إدارة بقسم الأطفال بدون أدلة او اثباتات موثقة.

وقال الأطباء في الكتاب: "قسم الاطفال معترف به منذ 4 سنوات كاملة في برنامج الاختصاص التابع للمجلس الطبي الفلسطيني، وقد تخرج العشرات من اخصائي الاطفال الاكفاء، كما ان قسم الاطفال يعتبر قسم مركزي يستقبل الكثير من الحالات الصعبة والحرجة، هذا وتم تقليص التحويلات الطبية الى خارج الوزارة واقتصرت التحويلات على مرضة الخداج وذلك لعدم توفر الاماكن وهذه مسؤولية الوزارة"، وفق تعبيرهم.

وأشار الأطباء المستقيلين، إلى أن هذه الانجازات ما كانت لتتم لولا جهود وتفاني التزام جميع الاطباء في قسم الأطفال.



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