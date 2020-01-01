إنطلاق الدورة "153" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

القاهرة /سما/

إنطلقت أعمال الدورة "153" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة وزير الشؤون الخارجية بالسلطنة يوسف بن علوي.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة المستشار أول فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة.

ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول أعمال الدورة والذي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وحقوق الإنسان، والإعلام، والاتصال، والشؤون المالية والإدارية .

ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس: مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات (الاستيطان والجدار العنصري العازل، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103).

إلى جانب ذلك تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة "إسرائيل" بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلاً عن الأمن المائي العربي وسرقة "إسرائيل" للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

كما يتضمن العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

ويرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي تم الانتهاء من مناقشة بنودها إلى الوزراء ورفع عدد محدود من الموضوعات التي تحتاج لقرار وزاري إلى وزراء الخارجية العرب للبت فيها.