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الأردن يسجل أول حالة مصابة بـ "كورونا"

الإثنين 02 مارس 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يسجل أول حالة مصابة بـ "كورونا"


عمان /سما/

سجّل الأردن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه وزير الصحة سعد جابر الاثنين، موضحا أن الحالة لأردني مصاب بفيروس كورونا كان في الحجر الصحي منذ أيام.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أنه تم "نقل المواطن المصاب بكورونا إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة".

وأوضح أن "أردنيين اثنين قدما من إيطاليا، أحدهم أبلغ أنه يعاني من أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا، وتبين من الفحوصات إصابته بالفيروس وتم وضعه في الحجر الصحي ووضعه تحت إشراف فريق مختص للتعامل مع هذه الحالات".

وأشار إلى أنه تم إرسال فريق تقصي طبي لفحص عائلة المصاب وتطهير المنزل والتحفظ على العائلة لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.

#الاردن #كورونا #كوفيد 19 #فيروس كورونا

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