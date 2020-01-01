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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الإثنين 02 مارس 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمني الوطني بغزة، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلتان الثانية عشرة، والثالثة عشر من كشف (2020/6)، إضافة إلى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (2020/7).

ودعت المسافرين للتواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى أن رفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأهابت بالمسافرين بالعمل على إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (2020/7):

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