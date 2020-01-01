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الزراعة بغزة: تشكيل لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية

الإثنين 02 مارس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة: تشكيل لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية


غزة / سما /

شكلت وزارة الزراعة بغزة، لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب).

وعقدت اللجنة المذكورة، أول اجتماع لها بحضور وكيل وزارة إبراهيم القدرة، وذلك للبحث في آلية عمل اللجنة في تنفيذ التكليفات الموكلة لها، حيث ستقوم اللجنة بإعداد دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة، لاعتماد أي صنف يتم استيراده أو إدخاله إلى قطاع غزة.

وتقوم اللجنة بإعادة تقييم أصناف المستلزمات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة سواء المستوردة أو المدخلة لقطاع غزة ورفع توصياتها بالخصوص، كما ستقوم بوضع دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة لاعتماد أي صنف ينتج محلياً.

يذكر أن اللجنة ستكون في انعقاد دائم وتشرع في عملها بالأسمدة والمخصبات الزراعية ومن ثم باقي الأصناف الأخرى على أن ترفع توصياتها إلى وكيل الوزارة عند الانتهاء من عملها، علماً أن اللجنة يناط بها كافة الصلاحيات اللازمة وفق النظام والاستعانة بما تراه مناسباً.

#وزارة الزراعة #قطاع غزة #المستلزمات الزراعية

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