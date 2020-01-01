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"الأطر الطلابية" تحذر من قرارات منع دخول الطلاب قاعات المحاضرات

الإثنين 02 مارس 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأطر الطلابية" تحذر من قرارات منع دخول الطلاب قاعات المحاضرات


غزة / سما/

حذرت سكرتاريا الأطر الطلابية في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، من تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارتي جامعة فلسطين وكلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر.

وأوضحت الأطر في بيان لها، أن الإدارتين اتخذت قرارات بمنع الطلبة الغير مسجلين من دخول قاعات المحاضرات لحضور محاضراتهم بحجه عدم دفعهم للرسوم الدراسية؛ ضاربين بذلك عرض الحائط كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء قطاع غزة المحاصر.

وأكدت سكرتاريا الأطر الطلابية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارات، وستمارس كافة حقوقها النقابية للاعتراض على هذا القرارات ومواجهتها.

#الجامعات الفلسطينية #قطاع غزة

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