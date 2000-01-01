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الأسرى يتمكنون من معالجة قضايا مركزية في قضية الأسرى الأطفال

الإثنين 02 مارس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يتمكنون من معالجة قضايا مركزية في قضية الأسرى الأطفال


رام الله / سما /

 قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال سمحت وبعد جهود حثيثة بذلها الأسرى على مدار الفترة الماضية، بتواجد ممثل للأسرى الأطفال المنقولين إلى سجن "الدامون"، بحيث يتواجد معهم على مدار ساعات النهار، موضحاً أن هذا الإجراء مؤقت لحين تجهيز غرفة خاصة لممثلهم داخل القسم.

كما وتمكن الأسرى من معالجة بعض القضايا المركزية منها، إدخال "الكنتينا" التي حرموا منها الأسرى الأطفال منذ نقلهم، والاتفاق على رفع العقوبات عنهم، تحديداً الغرامات، وإعادة المعزولين منهم إلى القسم.

ولفت نادي الأسير إلى أن بوادر لحل قضيتهم بدأت منذ الأسبوع الماضي، بعد جهود بذلها الأسرى لمواجهة محاولات إدارة سجون الاحتلال بفرض واقع جديد على مصير الأسرى الأطفال، وأبرز ملامحه احتجازهم في أقسام دون ممثليهم والاستفراد بهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال في شهر كانون الثاني/ يناير نقلت (33) طفلاً من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون ممثليهم وبشكل مفاجئ، واحتجزتهم في قسم لا يتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، ونكلت بهم، وعزلت مجموعة منهم، كما تعرض بعضهم للتهديد، عدا عن العقوبات وسياسة الحرمان التي طالت أهم حقوقهم كأسرى أطفال.

وبين النادي أن عدد الأسرى الأطفال الذيت تبقوا في القسم حتى نهاية شهر شباط الماضي (17) طفلاً، وذلك بعد الإفراج عن بعضهم ونقل عدد آخر.

علماً أن الاحتلال يعتقل في سجونه قرابة (200) طفل في سجون "عوفر، و"الدامون" و"مجدو".

#اسرى #اطفال #سجن الدامون #قضايا مركزية

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