  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

الإثنين 02 مارس 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس / سما /

شارك مواطنون، بينهم أسرى محررون، اليوم الاثنين،  في مدينة طوباس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، نظمتها هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، وفصائل العمل الوطني في محافظة طوباس.

ورفع المشاركون خلال الفعالية اللافتات المطالبة بحماية الأسرى من سياسة الإهمال الطبي الذي يمارسه بحق اسرانا، كما رفعوا علم دولة فلسطين.

وقال نائب محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد: "نقف اليوم مع الأسرى الذين قدموا أعمارهم فداء للقضية الفلسطينية"، مشيدا بصبر الشعب الفلسطيني وتضحيات الأسرى، رغم الهجمة الشرسة التي تقودها مصلحة السجون ضدهم.

وتابع: القيادة الفلسطينية تتابع بكثب موضوع الأسرى رغم الضغوطات التي تتعرض لها باستمرار، مؤكدا ان الأسرى جزء مهم في معادلة الصراع العربي الاسرائيلي.

بدوره، قال محمود صوافطة في كلمة نادي الأسير، وفصائل العمل الوطني في طوباس: "هناك العشرات من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال، يتعرضون لإهمال طبي مقصود"، موضحا أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال مخالفة لكافة القوانين، والمواثيق الدولية.

ودعا الى مواصلة دعم صمود الاسرى بمزيد من الوقفات التضامنية والفعاليات في المحافظات كافة، والمؤسسات الحقوقية بنصرة الاسرى، في ظل سياسات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف.

وقال عمر دراغمة في كلمة الأسرى: إن الاحتلال يتبع سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، دون الاكتراث بكل المواثيق والقانون الدولية.

#سجون الاحتلال #طوباس #الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

رسمياً.. الاحتلال يبلغ باستشهاد 3 فتية فلسطينيين بزعم تسللهم من شرق قطاع غزة

نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

غزة: وفد من حماس يغادر إلى القاهرة لبحث عدة ملفات.. اليك ابرزها

"الغرف التجارية" بغزة تصدر تنويهاً مهماً حول تصاريح 2000 التجارية

الرئيس: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ويصف اضراب الاطباء بالموقف "الحقير"

هآرتس تشن هجوما لاذعا على نتنياهو وتصف خطابه الانتخابي بـ"مياه المجاري"!

الأخبار الرئيسية

11

شاهد الصور : هنية يلتقي لافروف في موسكو

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

860x484

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"

860x484 (5)

مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج

860x484 (3)

فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله