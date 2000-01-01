ماذا قالت صحف العالم عن هيمنة ريال مدريد على الكلاسيكو؟

وكالات / سما /

اهتمت الصحافة العالمية الصادرة الاثنين بفوز ريال مدريد على نظيره برشلونة (2-0), في "كلاسيكو" الدوري الإسباني.

الفوز جعل ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن "غريمه" برشلونة الذي تراجع إلى الوصافة.

البداية مع الصحافة الإسبانية، إذ علقت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي "الملكي" بالقول: "ريال مدريد يأخذ زمام صراع الصدارة بالفوز في الكلاسيكو".

وأضافت: "فينيسيوس جونيور وماريانو دياز كانا الهدافين غير المتوقعين للريال ضد البرشا في اللقاء", مشيدة بنجاح تيبو كورتوا في إنقاذ مرمى الريال من دخول أهداف في الشوط الأول.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من "البرشا"، علّقت في عنوانها الصادر اليوم الإثنين: "برشلونة يهيمن ولكنه لم يحول فرصه إلى أهداف، وترك الصدارة تسحب منه".

وأكملت: "كورتوا أغلق المرمى أمام هجوم البارسا قبل أن يحسم فينيسيوس وماريانو الكلاسيكو للريال في الشوط الثاني".

وبالنظر للصحافة الإنجليزية، ستكون البداية مع شبكة "سكاي سبورتس"، حيث علقت على فوز الريال بالقول: "كتيبة زين الدين زيدان، مدرب الريال، تعود لقمة الليجا عبر الفوز بالكلاسيكو".

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الكلاسيكو هو الأول الذي يفوز به زيدان في ملعب ريال مدريد في فترة الولاية الثانية.

وأكد التقرير أن برشلونة كان هو الطرف الأخطر في الشوط الأول للمباراة، حيث نجح تيبو كورتوا في إنقاذ مرمى فريقه من هدف للاعب آرثر، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني، حيث بدا أن الريال كان مختلفا بالنصف الثاني من اللقاء، ما جعل الحارس مارك أندريه تير شتيجن مشغولا بالزود عن مرماه، ومن ثم استقباله هدفين.

مجلة "فور فور تو" قالت: "ريال مدريد حسم الكلاسيكو بالفوز على برشلونة بثنائية خاطفة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء".

وأكدت المجلة أن ريال مدريد اعتمد على الضغط من منتصف الملعب بداية من الربع الأخير من اللقاء لينجح في حسم المباراة.

وبالنسبة للصحافة الألمانية، فركزت صحيفة "بيلد" على فوز ابن جلدتها توني كروس، نجم وسط فريق ريال مدريد، بالكلاسيكو قائلة: "ريال مدريد يفوز بالكلاسيكو الثمانين بعد المئة، ويستعيد صدارة الليجا".

وأشاد التقرير بعودة كروس لتشكيلة الريال بعد تواجده بديلا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي خسره "الميرينغي" (1-2).