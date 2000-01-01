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كويتي يحاول قتل زوجته وابنته بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

الإثنين 02 مارس 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كويتي يحاول قتل زوجته وابنته بعد الاشتباه بإصابته بكورونا


وكالات / سما /

حال تدخل قوات الأمن، دون قتل سيدة كويتية وابنتها، وجرى إنقاذهما من رب الأسرة الذي اشتبه بإصابته بفيروس كورونا، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني قوله إن مواطنة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت أن زوجها يحاول قتلها وابنتها، وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه بحسب (ارم نيوز).

وأضاف المصدر أنه وفي ضوء البلاغ، توجه الأمنيون  إلى المكان وعندما حلوا في الموقع تواصلوا مع المواطنة وابنتها، حيث أفادت السيدة أنها اشتبهت بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهدّدهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ.

وأشار إلى أن رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة.

وأبدت الزوجة رغبتها بعدم تسجيل قضية بحق الزوج، وقالت إن كل ما تريده هو نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تسجيل إثبات حالة بالواقعة، وإبلاغ المسؤولين في وزارة الداخلية“.

#فيروس كورونا #الكويت #قتل

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