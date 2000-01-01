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كيف تسيطر على غضبك بخطوات بسيطة؟

الإثنين 02 مارس 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تسيطر على غضبك بخطوات بسيطة؟


وكالات / سما /

يعد الغضب أحد العواطف الطبيعية والصحية، لكن كثيرين يجدون صعوبة في إبقاء غضبهم تحت السيطرة، الأمر الذي قد يقودهم لمشكلات عديدة.


ويؤكد الأخصائيون النفسيون على أن السيطرة على الغضب أمر ممكن من خلال اتباع خطوات معينة.

وتأتي مسألة التعرّف إلى أعراض الغضب في قائمة هذه الخطوات، وتتجلى بشكل رئيسي في زيادة دقات القلب والتنفس بسرعة، هذا إلى جانب شد الكتفين أو قبضتي اليدين.

وينصح الأخصائيون بعد ملاحظة أعراض الغضب البدء بالعد حتى الرقم 10، والتنفس ببطء.

كذلك تساعد بعض الممارسات في التحكم بالغضب مثل ممارسة التمرينات الرياضية كالجري والمشي والسباحة، بالإضافة إلى اليوغا والتأمل.


كما يفيد أيضا في معركة ضبط الغضب، تخصيص وقت للاسترخاء على نحو منتظم، ومراعاة الحصول على قسط كاف من النوم.

ومن الأنشطة التي تجدي في محاربة الغضب والتحكم به القيام ببعض الأنشطة مثل الكتابة والعزف والرقص والرسم.

وأخيرا يرى الأخصائيون أنه من المهم التحدث عن المشاعر التي تغضب الإنسان مع أحد الأصدقاء، وعدم التركيز على ما يجعلك غاضبا.

#الغضب

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