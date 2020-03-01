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فيديو| عادل إمام مندهش: عاوزيني أموت ليه؟

الإثنين 02 مارس 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو| عادل إمام مندهش: عاوزيني أموت ليه؟


وكالات / سما /

دهشة كبيرة أصابت الفنان المصري، عادل إمام، بسبب الشائعات التي تطارده بين الحين والآخر وتتعلق بالحالة الصحية الخاصة به.

وفي مداخلة هاتفية أجراها عادل إمام مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر" مساء الأحد، عبر عن اندهاشه من الأقاويل التي تناولت حالته الصحية.

وعلق بشكل ساخر: "هما عايزيني أموت ليه؟"، مؤكداً أنه يعاني من زكام طبيعي يستدعي الراحة.

وكشف الفنان عن كونه يستغل الوقت الحالي في الراحة على سريره بالمنزل، من أجل قراءة الصحف، مشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" لعرضه في شهر رمضان المقبل.

شائعات معتادة

الزعيم عادل إمام عن حالته الصحية ساخرا: عاوزيني أموت ليه!!#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/Ko7jjEZVVw

— MBC مصر (@mbcmasr) March 1, 2020

وكان المخرج، رامي إمام، قد علق لـ "العربية.نت" على الأقاويل التي طالت الحالة الصحية لوالده برسالة نصية، أكد فيها أن تلك الأقاويل لا تخرج عن كونها شائعات معتادة تتردد في الفترة الأخيرة.

وخرجت تلك الشائعات بعد غياب عادل إمام عن تكريم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حيث تواجد نجله رامي وتسلم جائزة الريادة السينمائية بدلا منه.

#عادل إمام

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