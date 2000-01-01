غزة : عوائل الفتية الثلاثة ينفون إبلاغهم باستشهادهم

القدس المحتلة / سما /

نفت عوائل ثلاثة فتية من سكان وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين، إبلاغهم باستشهاد أبنائهم قبل نحو شهرين.

وأوضح أهالي الفتية الثلاثة (محمد هاني أبو منديل، وسالم زويد نعامي ومحمود خالد سعيد) في حديث للصحافيين، أنهم لم يبلغوا بأي شيء حول أبنائهم، مطالبين بالكشف عن مصيرهم.

وكانت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، أكدت الليلة الماضية، أن الارتباط الإسرائيلي أبلغ الشؤون المدنية بغزة، استشهاد ثلاثة فتية على حدود شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي.

وأكد مصدر عسكري إسرائيلي في حينها استشهاد الفتية الثلاثة، وأنه تم احتجاز جثامينهم.