حماية يطالب الأجهزة الأمنية بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية والالتزام بالقانون

غزة / سما /

طالب مركز حماية في تقرير صدر عنه حول الاعتقالات السياسية اليوم الاثنين 02/مارس 2020 تحت عنوان " أصوات المعتقلين " الحكومة والأجهزة الأمنية بالتوقف عن الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، ودعا الأجهزة الأمنية للالتزام بالقانون والاجراءات القضائية عند اللجوء للاعتقالات.



وذكر حماية في تقريره وفقا للمعلومات التي حصل عليها باحثو المركز فإن الأجهزة الامنية في غزة والضفة اعتقلت خلال فبراير 2020 حوالي " 53" مواطن فيما استدعت تلك الاجهزة " 22 " أخرين.



وبحسب متابعة المركز فإن عدد الاعتقالات والاستدعاءات في محافظات الضفة وصلإلى " 68 " حالة، بينما بلغ عدد الاعتقالات والاستدعاءات في قطاع غزة حسب رصد المركز " 7 " حالات اعتقال واستدعاء خلال الشهر.



وذكر حماية في تقريره أن جهاز الامن الوقائي في الضفة نفذ " 41 " عملية اعتقال واستدعاء للمواطنين ، فيما وصلت عمليات الاعتقال والاستدعاء التي قام بها جهاز المخابرات في الضفة إلى " 25 " مواطن، فيما اعتقل واستدعى جهاز الامن الداخلي في قطاع غزة "6" حالات.