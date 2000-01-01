شاهد الصور : نتنياهو وزوجته يصليان للفوز بالانتخابات

القدس المحتلة / سما /

أدى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو وزوجته سارة الأحد، صوات تلمودية أمام حائط البراق (يسميه الإسرائيليون حائط المبكي) الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، من أجل الفوز في الانتخابات.

ويتوجه الجمهور الإسرائيلي إلى مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ 23 للإدلاء بأصواتهم وانتخاب مرشحيهم من بين الأحزاب المتنافسة الـ 29.



وقالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، إن مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ 23 فتحت صباح الاثنين أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تمام السابعة صباحا وستغلق في العاشرة مساء.



وذكرت أن هذه هي الجولة الثالثة من الانتخابات العامة التي تجرى في غضون عام واحد، وذلك بعد فشل الحزبين الكبيرين في تشكيل حكومة وهما: "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو وتحالف "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال بيني غانتس.