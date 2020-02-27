بنك فلسطين يقرر التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 20.4 مليون دولار

رام الله /سما/

حدد موعد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26 آذار الجاريأوصى مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي الموافق 27/02/2020 بتوزيع مبلغ 20,400,000 دولار أمريكي من الأرباح المتحققة خلال العام الماضي 2019 أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع. كما قرر المجلس تحديد يوم السادس والعشرين من آذار الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية العادية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله بالتواصل عبر الفيديو كنفرنس مع فندق الروتس بمدينة غزة.

وكانت توصية المجلس بتوزيع الارباح نقداً وأسهم مجانية بما مجموعه 20,400,000 دولار أمريكي على النحو التالي؛ أرباح نقدية بما يعادل 16,320,000 مليون دولار، وقد بلغت نسبتها 8% من رأس المال المدفوع، وأسهم مجانية بقيمة 4,080,000 دولار أميركي أي ما يعادل 2% من رأس المال المدفوع، وسيتم توزيعها على المساهمين المسجلين في مركز الايداع والتحويل في بورصة فلسطين حتى تاريخ الخامس والعشرين من آذار 2020 الجاري كل بنسبة ما يملكه في رأس المال المدفوع، وفي حال وافقت الجمعية العمومية على توصيات مجلس الإدارة سيرتفع رأس مال البنك من 204 مليون دولار أميركي إلى 208.08 مليون دولار.

ومن الجدير ذكره بأن مجموعة بنك فلسطين أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2019 حيث سجلت حقوق المساهمين في المجموعة ارتفاعاً لتصل الى 430.6 مليون دولار بنسبة بلغت حوالي 4%. كما حققت المجموعة أرباحاً صافية قيمتها 38.9 مليون دولار أمريكي. وارتفعت الموجودات الى 5,2 مليار دولار بعد أن كانت 4,6 مليار دولار بنسبة بلغت 13%. أما ودائع العملاء، فزادت بـ 381 مليون دولار لتصل الى 4.1 مليار دولار بعد أن كانت 3.7 مليار بنسبة بلغت 10.2%. وصعدت التسهيلات الائتمانية بنسبة 11% لتصل الى حوالي 3 مليارات دولار بعد أن كانت 2.6 مليار.

وتأثرت الأرباح الصافية لمجموعة بنك فلسطين بسبب تكوين مخصصات تدني تسهيلات إئتمانية كجزء من تطبيق المعيار الدولي رقم 9 و تعليمات سلطة النقد للتحوط لمواجهة المخاطر الإئتمانية أو أي صدمات مستقبلية.

انتهى،،،