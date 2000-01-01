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هل يحرم الكنيست المقبل نتنياهو من تشكيل الحكومة؟!

الإثنين 02 مارس 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يحرم الكنيست المقبل نتنياهو من تشكيل الحكومة؟!


القدس المحتلة / سما /

قدرت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن يلجأ حزب أزرق - أبيض، بعد انتهاء الانتخابات التي تجري اليوم وبدء عمل الكنيست الجديد، أن يعمل على سن مشروع قانون يحرم بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب ذات المصادر - كما نقلت عنه قناة 12 العبرية - فإنه في حال فشل حزب الليكود بزعامة نتنياهو من تحقيق أغلبية يمينية بـ 61 مقعدًا، فإن حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس قد يلجأ بدعم من حزب العمل والقائمة العربية المشتركة على تمرير قانون يحظر على أي رئيس وزراء (بالإشارة إلى نتنياهو) من تشكيل أي حكومة في ظل أنه يواجه لوائح اتهام وستكون أمامه محاكمة في الأيام القليلة المقبلة.

ويحتاج غانتس لتحقيق أغلبية في الكنيست حال قدم المشروع، ما يعني أنه بحاجة لدعم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.

ولا يعرف موقف ليبرمان من هذه القضية، خاصةً وأنه رفض سابقاً منح نتنياهو الحصانة عبر الكنيست، لكنه أيضاً عارض استقالته في ظل عدم إدانته من قبل المحكمة.

وقالت القناة العبرية: إن موقف ليبرمان متقلب ويمكن أن يتغير مع مرور الوقت ويمنح القانون في حال قدم للكنيست التصويت الإيجابي لصالحه، ما قد يعني حرمان نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

#نتنياهو #انتخابات #الكنيست

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