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بالخطوات.. كيف تحصل على علامة التوثيق الزرقاء بانستجرام؟

الإثنين 02 مارس 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالخطوات.. كيف تحصل على علامة التوثيق الزرقاء بانستجرام؟


وكالات / سما /

كشفت شركة فيس بوك مؤخرا التفاصيل اللازم على المستخدمين معرفتها من أجل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء في انستجرام خلال 2020، حيث أتاحت المنصة للمستخدمين طلب الحصول على علامة التوثيق الزرقاء بأنفسهم، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة من داخل التطبيق، والتي نعرضها كما يلى:-

طريقة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء:-

تأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذى تريد التحقق منه.

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بالمستخدم على المنصة.

اضغط على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من ملف التعريف الخاص بك.

اضغط على رمز الإعدادات الذى يظهر في أسفل الشاشة ثم اختر الحساب من القائمة.

ابحث عن خيار "طلب التحقق" ثم اضغط فوقه.

سيظهر نموذج لطلب التحقق، أضف اسمك بالكامل "بالنسبة للشركات، إن الاسم الكامل لمن يدير الحساب سيفي بالغرض"

بعد ذلك، اضغط فوق "اختيار ملف" لإرفاق صورة بطاقتك الشخصية، وبالنسبة إلى النشاط التجاري فيمكنك استخدام أي مستند تجارى رسمي مثل رقم التعريف الضريبي.

يمكنك فتح الكاميرا والتقاط صورة واضحة لبطاقة الهوية الخاصة بك أو تحميل صورة من هاتفك.

اضغط فوق زر الإرسال الأزرق فى أسفل الشاشة لإرسال طلب التحقق الخاص بك.

كيف يقوم انستجرام بتوثيق الحساب؟

بعد تقديم الطلب من قبل المستخدم يتم توجيهه إلى المشرفين فى انستجرام، والذين سيراجعون حساب المستخدم ويقررون إذا كان سيحصل على الشارة الزرقاء فى انستجرام أم لا، قد يستغرق هذا الإجراء عدة أسابيع لذلك لا تعد إشارة سيئة إذا لم تتلقَّ الرد على الفور.

#انستجرام

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