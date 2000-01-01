  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتهامات لواشنطن بشن حرب بيولوجية أمريكية ضد خصومها

"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران

الإثنين 02 مارس 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" تضرب القيادة الايرانية : وفاة عضو بمجمع تشخيص مصلحة النظام في طهران


طهران /وكالات /

وصف مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، تفشي فيروس كورونا بأنه "حرب بيولوجية"، تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد منافسيها وخصومها روسيا والصين.


وقال عبد اللهيان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: "ربما يظهر بعد مرور سنوات أن #Corona_Virus كان حرب البيت الأبيض البيولوجية ضد منافسي أمريكا (# الصين و # روسيا) والذي انتشر ليشمل الشعب الأمريكي بالإضافة إلى أجزاء من العالم".

وأفاد تقرير إخباري إيراني اليوم الإثنين، بوفاة محمد مير محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إثر إصابته بفيروس كورونا.

ولفتت وكالة “مهر” الإيرانية إلى أن وفاة محمدي جاءت بعد وفاة والدته أمس في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس أيضا.

ومجمع تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بياناتها المحدثة لليوم بشأن عدد ضحايا الفيروس. وكانت أعلنت أمس أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحور الجديد “كوفيد – 19” وصلت إلى 54 والمصابين إلى 978 .
ومنذ الكشف عن فيروس كورونا في الصين، بلغ عدد الإصابات في العالم 80 ألف حالة في نحو 50 دولة، وتوفي بهذا الفيروس الجديد نحو 2800 شخص في الصين.
واحتلت إيران المرتبة الثانية بوفاة 54 شخصا وإصابة نحو 978، حسبما ذكرت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، تليها إيطاليا.

#ايران #فيروس كورونا #اميركا

الأكثر قراءة اليوم

رسمياً.. الاحتلال يبلغ باستشهاد 3 فتية فلسطينيين بزعم تسللهم من شرق قطاع غزة

الجيش السوري يحذر ويعلن إغلاق المجال الجوي.. تركيا تشن عملية عسكرية في سورية

نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة

غزة: وفد من حماس يغادر إلى القاهرة لبحث عدة ملفات.. اليك ابرزها

"الغرف التجارية" بغزة تصدر تنويهاً مهماً حول تصاريح 2000 التجارية

الرئيس: الاتصالات مع الادارة الامريكية مقطوعة ويصف اضراب الاطباء بالموقف "الحقير"

هآرتس تشن هجوما لاذعا على نتنياهو وتصف خطابه الانتخابي بـ"مياه المجاري"!

الأخبار الرئيسية

860x484

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"

860x484 (5)

مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج

860x484 (3)

فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله

انطلاق سباق الانتخابات الإسرائيلية بفتح صناديق الاقتراع

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف