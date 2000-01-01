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الكلاسيكو يُثير حنين كرستيانو للعودة إلى ريال مدريد

الإثنين 02 مارس 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكلاسيكو يُثير حنين كرستيانو للعودة إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

فجر برنامج “إل تشيرينجيتو” الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.

ولعب كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد من عام 2009 حتى عام 2018، ودخل تاريخ النادي بالكثير من الأرقام والإنجازات والألقاب، قبل الانتقال إلى يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

وشهدت مباراة الكلاسيكو يوم أمس بين ريال مدريد وبرشلونة تواجد كريستيانو رونالدو لحضور المباراة، بعدما تم تأجيل قمة إيطاليا التي كانت ستقام بنفس الوقت بين يوفنتوس وإنتر ميلان، بسبب تفشي فايروس كورونا.

وحقق ريال مدريد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال إيدو أجيري، الصحفي في البرنامج الإسباني الشهير، إن كريستيانو رونالدو تلقى ترحيباً كبيراً من جماهير ريال مدريد خلال الكلاسيكو، وهذا قد يدفع اللاعب للعودة.

ولا ترحب جماهير يوفنتوس بمغادرة رونالدو بعد عامٍ ونصف على التوقيع معه.

ووفقاً لاستطلاع نشره الصحفي ذاته فإن 79.7 بالمئة من جماهير ريال مدريد ترحب بعودة رونالدو.

#الكلاسيكو #ريال مدريد #يوفنتوس #برشلونة #كرستيانو رونالدو

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