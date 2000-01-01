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راموس يرد على بيكيه: ريال مدريد أوقع برشلونة في الفخ

الإثنين 02 مارس 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس يرد على بيكيه: ريال مدريد أوقع برشلونة في الفخ


وكالات / سما /

رد سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد على تصريحات مواطنه جيرارد بيكيه نجم برشلونة بعد مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين يوم أمس الأحد، وانتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين سجلهما فينيسيوس جونيور وماريانو دياز.

وحاول جيرارد بيكيه التقليل من انتصار ريال مدريد عقب نهاية اللقاء، وأكد على أن فريقه أهدر الفوز في ظل المستوى السيء الذي قدمه الريال في المباراة، وبالأخص في الشوط الأول.

وقرر راموس الرد على تصريحات زميله السابق في منتخب إسبانيا، مشيراً إلى أن ريال مدريد لم يكن سيئاً كما يدعي، وإنما كان يلعب باستراتيجية مختلفة في الشوط الأول، وقرر تغييرها في الشوط الثاني، كما أوضح أنه لا مشكلة لديه بتقديم شوط سيء ثم الخروج منتصراً بالكلاسيكو.

وقال راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “تصريحات بيكيه؟ رأي الجميع يحترم، أنا موافق أن أقدم شوط اول سيء دائماً وأفوز في كل كلاسيكو”.

وتابع “لم نكن سيئين، نحن قررنا ترك الكرة لبرشلونة، وفي الشوط الثاني قررنا التقدم والضغط عليهم في مناطقهم. لم يكونوا بحالة بدنية جيدة ونحن قمنا باستغلال ذلك”.

وفي سياق آخر أضاف “لقد منحنا الكرة قليلاً لبرشلونة في الشوط الأول، قررنا أن ننسحب، لا أعرف إن كان ذلك أفضل أو أسوأ، لكنه كان قرارنا، لقد سيطروا على الكرة لكنهم لم يخلقوا الكثير من الفرص، في الشوط الثاني قمنا بتغيير الاستراتيجية، محاولين القيام بهجوم مضاد، وتمكنا من خلق الفرص والتسجيل”.

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