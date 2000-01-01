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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الإثنين 02 مارس 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من الضفة الغربية.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال: صهيب عرفات الأعور، وجبريل عبد المنعم الأعور، وعبد المنعم الأعور، بعد ان داهمت منازلهم في بلدة سلوان، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من قرية بيت الروش الفوقا جنوب غرب الخليل، وفتشت عدة منازل في المحافظة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن ناصر حربي كاشور، عقب احتجازه وعدد من الشبان والتحقيق معهم في ساحة مدرسة بنات بيت الروش الفوقا الثانوية.

كما فتشت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علي سلهب التميمي، الذي قضى 18 عاما في معتقلات الاحتلال، واطلق سراحه قبل شهر تقريبا، وعاثت بمحتويات منزله الواقع في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل خرابا.

وفي قرية دير سامت جنوب غرب الخليل، فتشت قوات الاحتلال وعبثت بمحتويات منزلي المواطنين حمزة علي الحروب ورياض محمود صافي الحروب.

وفي  سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يسري أحمد عبد القادر زيدان (25 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال: أحمد فايز شلحة (30 عاماً) من بلدة صيدا، وعمر حمدان أحمد دحبور (29 عاماً) من مخيم طولكرم.

#الاحتلال

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